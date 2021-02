Benfica oficializa a chegada de Lucas Veríssimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:54 Facebook

O clube encarnado anunciou, esta terça-feira, a chegada do central brasileiro, que assinou contrato até 2025. Lucas vai vestir a camisola quatro, que pertenceu a Luisão.

"Assim que coloquei a camisola, disse logo que é muito linda e pesada. Ainda para mais com o número do Luisão. Não vejo a hora de poder entrar em campo para poder ajudar os meus companheiros", começou por dizer Lucas Veríssimo em declarações à BTV.

O central brasieliro deixou ainda elogios a Jorge Jesus, considerando o técnico "excecional".

"Já conhecia o mister, não pude trabalhar com ele mas vou poder trabalhar agora. O Sampaoli já trabalhou em inúmeras equipas e é muito similar. Acho que a adaptação pode ser um pouco melhor. Conheço o trabalho do Jorge Jesus. Nós jogávamos muito um contra o outro. Acompanhei-o durante estes meses de negociação. É alguém excecional. Pude ver isso nos dois dias em que estive aqui. Quer sempre mais, quer sempre vencer. Por isso é que digo que vim para o clube certo. Não tenho dúvidas de que este clube vai vencer", acrescentou.

Lucas Veríssimo, de 25 anos, assinou contrato com o Benfica até 2025. É a primeira experiência do central fora do Brasil, onde representou o Santos. Na primeira metade da época, disputou 35 jogos e marcou dois golos.