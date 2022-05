Benfica oficializa a contratação de Ristic

O clube encarnado oficializou, esta quinta-feira, a chegada de​​​​​ Mihailo Ristic, lateral esquerdo sérvio de 26 anos.

O Benfica apresentou mais um reforço para a nova temporada. Mihailo Ristic, de 26 anos, que estava há quatro épocas no Montpellier, clube ao qual chegou em 2018/19, por empréstimo do Sparta Praha, da República Checa, assinou contrato válido por quatro temporadas com os encarnados e já foi oficializado nas redes sociais.

No palmarés, o atleta, que soma sete internacionalizações pela Sérvia, tem um campeonato sérvio e uma Taça da Sérvia, conquistados ao serviço do Estrela Vermelha.

Ristic vai integrar o leque de soluções para o flanco esquerdo da defesa que ainda conta com Grimaldo, atleta espanhol que as águias desejam negociar e que está à beira do último ano de contrato. O sérvio é o segundo reforço do Benfica, depois de garantirem Petar Musa.