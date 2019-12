Benfica oficializa contratação de Weigl

Hoje às 15:37, atualizado às 16:17 Facebook

Os encarnados anunciam a contratação do médio alemão do Dortmund.

O Benfica comunicou à CMVM a aquisição do passe do jogador internacional alemão Weigl. O médio muda-se para a Luz por 20 milhões de euros.

O diretor-desportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, já abordou a transferência do jogador: "O Julian chegou até nós com o desejo de sair e concordámos, também por causa do que ele fez pelo clube".

Zorc desejou "tudo de bom para o futuro" do médio, de 24 anos.

Nas redes sociais, o clube alemão despediu-se do jogador, recordando, curiosamente, o golo apontado pelo alemão frente ao Sporting.