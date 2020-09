Benfica oficializa Darwin

Hoje às 12:43 Facebook

Águias vão apresentar esta quinta-feira o avançado uruguaio em conferência de imprensa.

Darwin Nuñez vai ser apresentado esta quinta-feira, às 19 horas, no Seixal, como jogador do Benfica. O avançado uruguaio foi contratado ao Almería, da 2.ª Divisão espanhola, por 24 milhões de euros - o valor ainda não foi oficializado -, tornando-se na compra mais cara de sempre do futebol português.

O jogador, de 21 anos, vai assinar contrato por cinco temporadas e ganhar 1,4 milhões de euros líquidos anuais, como escreve esta quinta-feira o JN na edição impressa.