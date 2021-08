Benfica oficializa extremo e mais uma contratação para o PSG

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:42 Facebook

O Benfica confirmou a contratação do extremo sérvio Radonjic e o PSG está a um passo de fechar mais uma contratação milionária.

Benfica: ​​​​​​​Nemanja Radonjic é o mais recente reforço do Benfica. O extremo sérvio chega emprestado pelo Marselha, com as águias a ficarem com opção de compra de cerca de 8 milhões de euros. Radonjic marcou três golos e fez cinco assistências na época passada, tendo representado o clube francês e o Hertha de Berlim.

PSG: Os parisienses estão próximos de fechar a contratação de Eduardo Camavinga. O jornal francês "L'Equipe" avança que o jovem de 18 anos realizou a última partida pelo Rennes este domingo e deverá assinar pelo PSG, com o clube a pagar cerca de 30 milhões pela contratação de um dos médios mais promissores da Europa.

Lyon: Xherdan Shaqiri vai reforçar a equipa francesa, estando a contratação dependente do resultado dos exames médicos. O Lyon confirmou um princípio de acordo com o jogador, que deixa o Liverpool por uma verba que deverá rondar os 6 milhões de euros, segundo informa o "L'Equipe".

Atlético Madrid: ​​​​​​​João Félix deverá ter um novo parceiro para o ataque em breve. A "Sky Sports" informa que o avançado brasileiro Matheus Cunha vai reforçar o Atleti por cerca de 30 milhões de euros. Depois do clube espanhol não ter chegado a acordo com a Fiorentina para a contratação de Vlahovic, o avançado do Hertha de Berlim tornou-se no principal alvo.

Bayern Munique: ​​​​​​​Joshua Kimmich renovou contrato com o Bayern até 2025, comunicou o clube nas redes sociais esta segunda-feira. Kimmich é uma das peças importantes do plantel bávaro, sendo um jogador polivalente e que na época passada contribuiu com seis golos e 14 assistências.