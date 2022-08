Benfica oficializa Fredrik Aursnes

JN Hoje às 18:58 Facebook

Norueguês assina por cinco temporadas, num investimento de 13 milhões de euros fixos e mais dois por objetivos. Jogador fica com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros

Num comunicado enviado, esta quarta-feira, à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados confirmaram a contratação do médio por cinco temporadas (2027).

O clube da Luz explica o montante investido que contempla uma verba fixa de 13 milhões de euros e uma variável de mais dois milhões de euros e que será paga num prazo máximo de 35 meses. O Feeynoord garante ainda uma mais-valia de 10% sobre uma eventual transferência.

Eis o comunicado das águias;

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (Benfica SAD) informa que chegou a acordo com o Feyenoord Rotterdam para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Fredrick Aursnes, por um montante de € 13.000.000 (treze milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 2.000.000 (dois milhões de euros) pagos em função de objetivos prédefinidos e num prazo máximo de 35 meses. Mais se informa que o Feyenoord Rotterdam terá ainda direito a receber 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador. Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros)".