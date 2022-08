Benfica oficializa médio e United oferece quase 100 milhões por Antony

Fredrik Aursnes foi confirmado como reforço para as águias. Por Inglaterra, o Manchester United deverá oferecer quase 100 milhões de euros para garantir a contratação de Antony ao Ajax.

Benfica: As águias oficializaram esta quarta-feira a contratação de Fredrik Aursnes ao Feynoord, a troco de 13 milhões de euros + dois milhões em objetivos. "Um grande dia para mim, assinar por um clube destes é fantástico. O Benfica é um clube enorme. Estou ansioso por trabalhar com Roger Schdmidt. Defrontei-o duas vezes na última temporada, quando ele treinava o PSV. Tivemos uma boa conversa. Quando soube do interesse do Benfica, nunca tive dúvidas de que queria vir para aqui. Finalmente estou cá", disse o norueguês, aos meios oficiais do clube encarnado.

Manchester United: A contratação do extremo Antony é cada vez mais certa. Depois de Fabrizio Romano ter avançado que o jogador estava a pressionar o Ajax para aceitar uma proposta do Manchester United, a Sky Sports informou esta quarta-feira que os "red devils" deverão oferecer 94 milhões de euros para fechar a transferência do brasileiro. Ainda no clube inglês, o defesa Bailly foi emprestado ao Marselha até ao final da época, tendo ficado com uma opção de compra de seis milhões de euros, que se torna obrigatória caso a equipa francesa garanta a presença na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Roma: José Mourinho está perto de receber o avançado Belotti como reforço para a presente época. O atacante italiano é um jogador livre após ter terminado contrato com o Torino. Em sentido contrário, Afena-Gyan foi vendido ao Cremonese a troco de seis milhões de euros, com mais três de variáveis.

Braga: Os arsenalistas emprestaram o avançado Mario González ao OH Leuven. O clube belga fica com uma opção de compra de 2,750 milhões de euros, num negócio que rende ao Braga 250 mil euros no imediato.

Liga: O Santa Clara anunciou esta quarta-feira o empréstimo de Matheus Araújo junto do Vasco da Gama. O médio reforça os açorianos até ao final da presente temporada. O Estoril garantiu também a contratação do defesa Mexer, que assina por uma época proveniente do Bordéus.