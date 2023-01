Benfica oficializa reforço e Jorge Jesus recebe defesa

O Benfica oficializou a contratação do dinamarquês Casper Tengstedt, até 2028, e Jorge Jesus reforçou a defesa do Fenerbahçe, vindo do Adana Demirspor. Marítimo reforça a baliza.

Benfica: Casper Tengstedt já vinha sendo apontado há alguns dias ao Benfica e foi oficialmente apresentado como reforço de inverno, tendo assinado um contrato até 2028. O atacante dinamarquês, de 22 anos, chega do Rosenborg (Noruega), com um registo impressionante: Em 2022 apontou 15 golos e fez seis assistências, em 14 jogos.

Turquia: O Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus, recebeu um reforço para a defesa, oriundo do Adana Dempirspor. Trata-se de Samet Akaydin, internacional turco de 28 anos, que assinou contrato até 2026 após se destacar na liga turca. Akaydin vai utilizar a camisola número 3.

Selahattin Baki, dirigente do Fenerbahçe afirma que este era o reforço mais pedido por JJ. "Foi a transferência que o nosso treinador Jorge Jesus mais desejava. Havia outras equipas que queriam Samet, mas ele quis muito assinar pelo nosso clube", disse.

Inglaterra: O Aston Villa contratou Álex Moreno ao Bétis, clube ao qual estava ligado até 2025. Os valores do negócio que levam o lateral esquerdo para Inglaterra não são conhecidos, mas segundo a imprensa britânica terá envolvido cerca de 15 milhões de euros

O jogador, de 29 anos, já representou Rayo Vallecano, Elche, Maiorca, Llagostera, Vilafranca e, na formação, o Barcelona.

Marítimo: O emblema madeirense anunciou a contratação do guarda-redes Giorgi Makaridze, de 32 anos. O georgiano, que em Portugal já representou o Feirense, o Moreirense, o Rio Ave e o Vitória de Setúbal, reencontra-se assim com o treinador José Gomes.

Makaridze, de 32 anos, representou o Ponferradina na primeira metade da época e agora regressa a Portugal: assinou um contrato válido até 2024 com o emblema madeirense.

Catar: Javier Pastore, de 33 anos, assinou contrato com o Qatar Sport Clube.

O médio ofensivo argentino estava livre depois de ter rescindido com o Elche, onde somou apenas quatro minutos na liga espanhola esta temporada e chega ao Catar para envergar a camisola número 7.

Além do clube espanhol, Pastore fez carreira ao serviço de emblemas como a Roma, Paris Saint-Germain, Palermo, Huracán e Talleres.