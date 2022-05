Benfica oficializa Ristic e Sporting segura Morita

A temporada 2021/22 mal terminou e os clubes portugueses já se movimentam para assegurar reforços para a época que se avizinha, com o Benfica a anunciar a chegada de Ristic e o Sporting foi aos Açores buscar Morita.

Benfica: As águias apresentaram mais um reforço para a nova temporada. Mihailo Ristic, de 26 anos, que estava há quatro épocas no Montpellier, clube ao qual chegou em 2018/19, por empréstimo do Sparta Praha, da República Checa, assinou contrato válido por quatro temporadas com os encarnados e já foi oficializado nas redes sociais.

Sporting: Santa Clara aceitou as condições oferecidas pela SAD leonina e o japonês Morita vai ser reforço para 2022/23. Os leões apresentaram uma proposta de 3,8 milhões de euros, com possibilidade de chegar aos 4,5 milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos, que, após longa reflexão, foi aceite pela SAD do emblema açoriano, que, ainda assim, mantém 5% do passe do internacional japonês.

Braga: O extremo Costinha, 21 anos, da Académica, está muito perto de assinar contrato como Braga válidopor três épocas. Pelos estudantes o avançado apontou dois golos em 35 jogos pela equipa principal e um pelos sub-23. Já o capitão arsenalista da equipa de sub-23, Nuno Cunha, renovou contrato até 2025.

Espanhol: O clube de Barcelona está interessado em contratar o antigo jogador espanhol Raúl González, atual treinador do Real Madrid Castilla, . Segundo a imprensa local, o presidente e proprietário do clube, Chen Yansheng, quer que o ex-internacional espanhol , 44 anos, seja o próximo técnico da equipa.

Watford: O clube inglês avançou que cinco jogadores estão de saída do plantel principal. No site oficial, o Watford anunciou que não contará mais com Ben Forster, Nicolas N'Koulou, Andre Gray, Juraj Kucka e ainda Peter Etebo.

Nápoles: O médio André Anguissa deixou os ingleses do Fulham e rumou a Itália para representar os napolitanos. O camaronês, 26 anos, esteve às ordens do treinador português Marco Silva, desde agosto de 2018., tendo sido emprestado ao Villarreal e ao Nápoles, que agora assegurou o jogador a título definitivo. Também de chegada está o defesa uruguaio Mathias Olivera, proveniente do Getafe.

Aston Villa: O futebolista brasileiro Diego Carlos vai deixar os espanhóis do Sevilha para representar o emblema inglês, revelaram os dois clubes, com o valor da transferência a não ser revelado, bem como a duração do contrato.

Antuérpia: O clube belga oficializoua contratação de Mark van Bommel como novo treinador da equipa principal. O técnico holandês, de 45 anos, assinou contrato de duas épocas com o Antuérpia.

Barcelona: Os culés ainda não decidiram o futuro do francês Masour Dembélé, de 25 anos, mas este não deverá passar pelos franceses do PSG. Segundo o jornal "Le Parisien", o jogador não faz parte dos planos de Luís Campos, novo consultor desportivo do campeão gaulês.

Inter Milão: O internacional arménio Henrikh Mkhitaryan, da Roma, já terá chegado a um entendimento com o emblema milanês para assinar um contrato válido por duas épocas, ficando com um salário anual de 3,5 milhões de euros.

Bayer Leverkusen: O avançado checo Patrik Schick, 26 anos, segundo melhor marcador da Bundesliga, prolongou contrato com o Bayer Leverkusen até 2027, informou o clube alemão. ESta época Schnick contabilizou 24 golos em 27 jogos, sendo apenas batido pelo polaco Robert Lewandowski, do Bayern Munique, com 35 golos.