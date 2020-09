Benfica oficializa saída de Fejsa para o Al-Ahli

JN/Agências Hoje às 20:12 Facebook

O Benfica oficializou esta sexta-feira a desvinculação contratual "por mútuo acordo" com o médio Ljubomir Fejsa, manifestando apreço pela trajetória do sérvio na Luz, que, entretanto, já foi confirmado como reforço dos sauditas do Al-Ahli.

"Obrigado, Fejsa", intitula o comunicado emitido pelo Benfica no site oficial, no qual as águias informam que as duas partes "acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada há sete anos".

Na quinta-feira, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do internacional sérvio, de 32 anos, que assinou um contrato válido por duas épocas e com mais uma de opção.

Fejsa, que tinha mais um ano de vínculo com o Benfica, chegou à Luz em 2013/14, proveniente dos gregos do Olympiacos, tendo se assumido como titular das águias após a saída do compatriota Nemanja Matic para o Chelsea, a meio dessa mesma temporada.

Depois de uma lesão grave num joelho, que o obrigou a uma paragem de quase um ano, o médio voltou a ser aposta firme dos treinadores do Benfica - sobretudo de Rui Vitória - apesar de ter sido muito fustigado por lesões durante a passagem pelas águias.

Nas sete temporadas em que esteve vinculado ao clube da Luz, Fejsa realizou 169 jogos e marcou dois golos, sendo que na época passada, face à pouca utilização sob o comando de Bruno Lage, acabou por ser emprestado aos espanhóis do Alavés, em janeiro.

Pelo Benfica, conquistou cinco títulos de campeão nacional, duas taças de Portugal, três taças da Liga e três supertaças Cândido de Oliveira.

Com a saída de Fejsa, restam no plantel apenas dois 'resistentes' que participaram nos quatro campeonatos que o Benfica conquistou de forma consecutiva, o inédito 'tetra', entre 2013 e 2017: Jardel e André Almeida.