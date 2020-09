Benfica oficializa saída de Rúben Dias e a contratação de Otamendi

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:04 Facebook

O clube encarnado emitiu um comunicado, este domingo, a oficializar a saída do central para o Manchester City, numa transferência que vai render 68 milhões de euros aos cofres da Luz. Otamendi fará o sentido inverso por 15 milhões de euros.

Agora é oficial. Rúben Dias fez, este sábado, o último jogo com a camisola do Benfica e vai agora representar o Manchester City dos portugueses João Cancelo e Bernardo Silva. O Benfica emitiu um comunicado no qual oficializa a saída do central por 68 milhões de euros, "acrescido de um valor adicional de € 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City".

Pouco depois, o clube encarnado também oficializou a chegada de Otamendi. O central argentino de 32 anos, que já representou o F. C. Porto, chega a troco de 15 milhões de euros: "Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos", pode ler-se.

Rúben Dias, que fez a formação no Benfica, despede-se após três épocas ao serviço da equipa principal das águias. O central do Benfica disputou 137 jogos, marcou 12 golos e conquistou um campeonato e uma Supertaça. Diante do Moreirense, Rúben Dias, que soma ainda 19 internacionalizações, marcou o primeiro golo do encontro e foi capitão, naquele que acabaria por ser o jogo da despedida da Luz.