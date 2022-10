Benfica passa Chaves e aumenta vantagem sobre F. C. Porto

JN Hoje às 19:53 Facebook

Depois do empate dos dragões com o Santa Clara, as águias bateram os flavienses, por 5-0, e aumentaram para oito pontos o avanço sobre o rival.

O Benfica recebeu e goleou o Chaves, este sábado, por 5-0, e alargou a vantagem pontual para o F. C. Porto, que, também hoje, não foi além de um empate nos Açores (1-1).

As águias tinham a hipótese de ficarem com oito pontos de avanço sobre os dragões e não facilitaram, garantindo o triunfo sobre o Chaves logo na primeira parte.

David Neres marcou logo no segundo minuto, antes de Grimaldo fazer o 2-0, de livre direto. Ainda antes do intervalo, Gonçalo Ramos também fez o gosto ao pé.

A goleada consumou-se nos últimos minutos, quando Petar Musa assinou o 4-0, tendo ainda havido tempo para o quinto golo (Rafa), aos 90+3.