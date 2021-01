Benfica pede para adiar jogo com Nacional mas insulares recusam

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:06 Facebook

O clube encarnado afirmou, este domingo, que pediu para adiar o jogo de segunda-feira com o Nacional, devido ao número de casos de covid-19 no plantel, mas que os insulares recusaram.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que, em face do elevado número de casos de covid na sua estrutura profissional, consultou a Liga Portugal e o Clube Desportivo Nacional quanto à possibilidade de adiar a partida da 15.ª jornada. Na sequência da solicitação, justificada pela infeção de 10 jogadores do seu plantel e de 17 elementos do seu staff, o Clube Desportivo Nacional entendeu, no seu pleno direto, mostrar-se indisponível para adiar o encontro", pode ler-se em comunicado.

A equipa de Jorge Jesus acrescentou, ainda, que face à resposta obtida decidiu dar "continuidade a todos os mecanismos de preparação da partida" mas deixou um aviso: não aceitará pedidos de adiamentos de outras equipas "com exceção dos motivos regularmente previstos".

O Benfica defronta, na segunda-feira, o Nacional da Madeira para a 15.ª jornada da Liga. O clube encarnado tem, neste momento, dez jogadores infetados com covid-19: Helton Leite, Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Waldschmidt, Vlachodimos e Everton Cebolinha.