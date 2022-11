Benfica-Penafiel: "Acabar em grande antes da pausa"

Roger Schmidt deseja ampliar ciclo vicioso e confirma baixa de Lucas Veríssimo. Draxler será arma fundamental.

Os encarnados jogam hoje, diante do Penafiel (20.45 horas), na Luz, o 27º.º duelo sob a liderança de Roger Schmidt que deseja ampliar a série de invencibilidade, numa discussão antes de um interregno competitivo de três semanas. "É o último encontro antes de uma pausa e queremos acabar em grande. Jogar bom futebol e ganhar", sustentou o técnico no lançamento do encontro, ontem, no Seixal.

Sem os seis elementos presentes no Mundial, mas já com Paulo Bernardo e Henrique Araújo, o treinador valoriza a importância desta fase para conceder rodagem, principalmente aos jogadores que passaram por lesões e revela que Lucas Veríssimo ainda não está em condições de jogar.