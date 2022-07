Benfica pensa em Raphael Guerreiro para substituir Grimaldo

Internacional português está na lista de possíveis contratações caso o lateral espanhol abandone a Luz.

O internacional luso Raphael Guerreiro é um dos nomes na lista do Benfica para substituir Grimaldo, caso se confirme a saída do espanhol da Luz. Ao que o JN apurou, o jogador do Borussia Dortmund reúne características que agradam à estrutura encarnada, que admite a saída de Grimaldo, uma vez que o jogador não pretende renovar, abrindo uma vaga no lado esquerdo da defesa.

Nesse contexto, Guerreiro encaixa na perfeição, pois oferece garantias, dada a experiência de seis épocas na Bundesliga. O internacional português vai iniciar o último ano de ligação ao clube alemão e isso também pode facilitar a transferência. O jogador está avaliado em 25 milhões pelo site "Transfermarkt".