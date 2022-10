Benfica perde com Al Ahly e falha acesso às meias do Mundial de clubes

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica falhou, esta quinta-feira, o acesso às meias-finais do Mundial de clubes de andebol, ao perder com os egípcios do Al Ahly, por 29-28, na terceira e última jornada do grupo B.

Em Dammam, na Arábia Saudita, os encarnados precisavam de apenas um empate para vencer a poule e seguir para as meias-finais, mas acabaram por sofrer um golo no minuto final e depois ver o guarda-redes do Al Ahly defender o último remate do encontro.

O Benfica, em estreia na competição, vai discutir agora os lugares entre os quinto e oitavo postos, defrontando no sábado o segundo classificado do grupo A, que serão os sauditas do Al Khaleej ou os alemães do Magdeburgo.