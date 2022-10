Benfica perde com Juventus e é eliminado da Youth League

JN/Agências Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias, que conquistaram o troféu na época passada, foram para o intervalo com dois golos de vantagem, mas consentiram a reviravolta.

O Benfica desperdiçou, esta terça-feira, uma vantagem de dois golos e perdeu (2-3) na receção à Juventus, na quinta jornada do Grupo H da Youth League, confirmando, assim, a eliminação da prova que conquistou na época passada.

Os golos marcados por Hugo Félix, aos 28 minutos, e Luís Semedo, aos 31, deram uma vantagem de 2-0 aos encarnados antes do intervalo, mas a equipa italiana deu a volta ao marcador na segunda parte, por Mbangula, aos 48, e Hasa, aos 63, de grande penalidade, e 79.

PUB

O Benfica manteve-se no terceiro lugar do grupo, já sem possibilidade de atingir os dois primeiros lugares - que asseguram a continuidade na prova -, cuja ordem será decidida na última ronda, entre a Juventus, segunda classificada, e o líder Paris Saint-Germain, vencedor do embate com o lanterna-vermelha Maccabi Haifa (3-1).