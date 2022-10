Benfica perde com o Bayern em final "dramático"

O Benfica perdeu, esta quinta-feira, por 3-2, com as alemãs do Bayern Munique, na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina, num jogo em que desperdiçou um penálti aos 89 minutos e sofreu o golo decisivo aos 90+8.

As encarnadas chegaram ao 2-0 com golos de Nycole Raysla (42 minutos) e Cloé Lacasse (59), mas foram "tramadas" por Maximiliane Rall (67) e Georgia Stanway (83 e 90+8), que sentenciou a partida já depois de Ana Vitória (89), de grande penalidade, não conseguir voltar a colocar as águias na frente.

As alemãs, como se esperava, assumiram o jogo desde o apito inicial e o Benfica preocupava-se, essencialmente, em tapar os caminhos para a sua baliza, fazendo o primeiro remate só após mais de meia hora de jogo, quando Kika Nazareth (32) atirou de muito longe, fraco e na direção da guardiã visitante.

Era, no entanto, o primeiro sinal de que as águias iam procurar mais do que não sofrer golos e Nycole Raysla (42) abriu mesmo o marcador, concluindo um lance desenhado a régua e esquadro por Kika Nazareth e Cloé Lacasse.

Na segunda parte Cloé Lacasse (59) fez o 2-0 antes da primeira hora de jogo, concluindo um lance iniciado em Pauleta, onde Ana Vitóra lançou a canadiana, que, já dentro da área, rematou cruzado e rasteiro, com a guarda-redes alemã deixar a bola passar por entre as mãos.

O Bayern Munique, no entanto, recolocou-se na discussão do resultado num pontapé de canto cobrado por Carolin Simon, que encontrou Maximiliane Rall (67) na zona da marca de grande penalidade para, nas alturas, reduzir a diferença no marcador.

Apesar de Jéssica Silva, entrada aos 60 minutos, manter a defesa alemã sempre em sentido, o assédio das visitantes à baliza de Talbert era cada vez maior e Georgia Stanway (83) aproveitou uma sucessão de perdas de bola das 'encarnadas' para igualar o marcador com um remate à entrada da grande área.

Mas o Benfica não estava disposto a desistir da vitória e lançou-se em busca do terceiro golo, que só não apareceu porque Maria-Luisa Grohs, vilã no segundo golo das encarnadas, defendeu, junto ao poste, um penálti conquistado por Jéssica Silva e batido por Ana Vitória (89).

O jogo estava partido nesta fase e isso acabou por ser favorável ao Bayern Munique, que chegou à vitória no último minuto de compensação, quando Georgia Stanway (90+8) voltou a aproveitar uma sucessão de bolas perdidas pelas benfiquistas, em zona proibida, para despejar um balde de água gelada sobre o Seixal com novo remate de meia distância.

Com este resultado, o Benfica está em último lugar no Grupo D da 'Champions' feminina, ainda sem pontos, tal como o Rosengard, enquanto o Bayern Munique é segundo, com seis, os mesmos do líder FC Barcelona.