Benfica perde em Espanha mas acredita no apuramento na Eurocup

A equipa feminina de basquetebol do Benfica perdeu na Catalunha com o Cadi La Seu, por nove pontos de diferença, mas mantém as expectativas de apuramento no play-off da Eurocup da modalidade.

Em La Seu d'Urgell, Lérida, as locais triunfaram por 62-53, com 34-23 ao intervalo de um jogo em que a equipa portuguesa deu muita réplica.

As benfiquistas entraram muito forte, neste jogo da primeira mão, e dominavam no final do primeiro quarto (11-16). Após o intervalo, a equipa lusa reequilibrou de novo, a 42-42, para depois descolar um pouco no final ante uma das equipas candidatas à vitória final na prova.

Eugénio Rodrigues, técnico das bicampeãs nacionais, colocou em ação um cinco inicial composto por Joana Soeiro, Marta Martins, Dragana Zubac, Raphaella Monteiro e Courtney Warley. No banco iniciaram Carolina Cruz, Carolina Rodrigues, Maria do Carmo Cruz, Carolina Duarte, Catarina Frederico e Diana Baptista.

Carolina Rodrigues e Joana Soeiro, com 11 pontos cada, foram as anotadoras máximas do Benfica, logo seguidas por Raphaella Monteiro (10). Carolina Cruz (8), Marta Martins (7), Dragana Zubac (3) e Courtney Warley (3) marcaram os restantes pontos da equipa visitante.

O jogo da segunda mão realiza-se em 12 de janeiro, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.