Benfica perde em Lyon e complica apuramento

Seferovic marcou o único golo das águias, mas foi insuficiente para evitar a derrota. Equipa de Bruno Lage segue no último lugar, com duas jornadas por disputar.

O Benfica deu mais um passo atrás na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e vai entrar nas duas últimas jornadas do Grupo G no último lugar. Em Lyon, as águias perderam por 3-1 e sofreram a terceira derrota em quatro jogos.

Ao intervalo, o Lyon já tinha dois golos de vantagem (Andersen e Depay) e foi só na segunda parte que o Benfica deu alguma réplica com vários remates perigosos.

O único a bater Anthony Lopes foi Seferovic, mas o golo, aos 75 minutos e apenas validado pelo videoárbitro, foi insuficiente para evitar a derrota em jogo que ficou ainda marcado pela lesão de Ferro, que deixou o relvado de maca e com colar cervical.

Aos 89 minutos, Traoré consumou o triunfo da equipa francesa.

Recorde-se que no outro jogo deste grupo, o Leipzig ganhou ao Zenit, na Rússia, por 2-0, e destacou-se na liderança, com nove pontos somados. O Lyon, com sete, subiu ao segundo lugar, enquanto Zenit é terceiro, com quatro.