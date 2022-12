Benfica perde liderança ante Limoges e disputa play-in na Liga dos Campeões

JN/Agências Hoje às 20:23 Facebook

O Benfica perdeu, esta terça-feira, a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões de basquetebol, na sexta e última jornada, com um desaire na receção aos franceses do Limoges (59-79), que leva os lisboetas para o play-in.

Uma segunda parte terrível dos comandados de Norberto Alves, depois de chegarem ao intervalo a vencer por 40-32, relegou o Benfica para a segunda posição do grupo, atrás dos espanhóis do Manresa, vencedores perante os letões do VEF Riga, por 80-82.

Desta forma, o Benfica irá defrontar os turcos do Darussafaka - terceiros classificados no Grupo E - no play-in, perdendo a possibilidade de se apurar diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões, apenas para os líderes de cada agrupamento.

Bryce Jones, do Limoges, foi o melhor marcador do encontro, com 26 pontos, seguido pelo colega Desi Rodriguez, que totalizou 20. Do lado do Benfica, Terrell Carter marcou 15 pontos, sendo que foram quase todos apontados no primeiro período do encontro.

O Limoges apontou os primeiros quatro pontos do jogo, mas foi o Benfica quem partiu na frente do marcador e obrigou a turma francesa a correr atrás do resultado, levando o marcador para 17-12, apesar da reação contrária no final do primeiro quarto (17-17).

Terrell Carter esteve imparável na etapa inaugural da partida, ao ser o responsável por 13 dos 17 pontos da formação encarnada nesse parcial, e, mesmo com a igualdade no marcador, o Benfica não tremeu, sendo autoritário no segundo período do confronto.

Não tardou muito até a vantagem de cinco pontos ser reposta e, de forma gradual, ser aumentada, muito graças aos dois triplos consecutivos de Betinho e Toney Douglas, a serem intercalados com um abafo fantástico do primeiro, a travar o ataque contrário.

O intervalo chegou com o Benfica a vencer 40-32 e, com os espanhóis do Manresa na frente do resultado no pavilhão do VEF Riga, as águias sabiam que apenas um triunfo lhes interessava para segurar a liderança do agrupamento, mas o reatamento foi duro.

De repente, um parcial a abrir de 2-12 permitiu ao Limoges operar a reviravolta (42-44) perante um Benfica totalmente irreconhecível em comparação ao do primeiro período, justificado pelos impensáveis cinco pontos somados em todo o terceiro parcial de jogo.

A equipa gaulesa aproveitou a enorme apatia do conjunto da Luz e, com 25 pontos, foi para o derradeiro parcial com 12 pontos de vantagem (45-57), prontamente ampliados para 45-65 nos instantes iniciais do período, sem que o Benfica conseguisse responder.

O Benfica acordou por breves momentos, ao reduzir para 52-65, mas ficou-se por aí e o Limoges voltou a resgatar - e superar - a diferença pontual anterior, sem quaisquer dificuldades (57-77), o que obriga os lisboetas a jogar o play-in da Liga dos Campeões.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa

Benfica - Limoges, 59-79

Ao intervalo: 40-32

Sob a arbitragem de Georgios Poursanidis (Grécia), Lorenzo Baldini (Itália) e Anastasios Kardaris (Grécia), as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (59): Aaron Broussard (4), Toney Douglas (12), Betinho (6), Ivan Almeida (2) e Terrell Carter (15). Jogaram ainda Makram Ben Romdhane, José Barbosa, Maik Zirbes (4), James Ellisor (11), José Silva (5), Tomás Barroso e Diogo Gameiro

Treinador: Norberto Alves

Limoges (79): Bryce Jones (26), Javontae Hawkins (11), Nicolas Lang (15), Wilfried Yeguete (5) e Desi Rodriguez (20). Jogaram ainda Gavin Schilling, Jayvon Graves, Mathieu Wojciechowski, Lucas Ugolin, Cedrick Sam Mbaka e Mohamed Sidibe (2)

Treinador: Massimo Bulleri

Marcha do marcador: 17-17 (primeiro período), 40-32 (intervalo), 45-57 (terceiro período) e 59-79 (resultado final)

Assistência: Cerca de 1.700 espetadores