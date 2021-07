Benfica perde médio e dupla do Boavista a caminho de França

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:14 Facebook

O Benfica oficializou a saída do médio Alfa Semedo, no mesmo dia em que dois jogadores do Boavista estão a ser falados para reforçarem o Bordéus.

Benfica: As águias anunciaram esta quinta-feira a transferência de Alfa Semedo para o Vitória SC, numa nota publicada no site oficial. "O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a transferência, a título definitivo, do futebolista Alfa Semedo", pode ler-se. O médio foi contratado em 2018/2019 tendo realizado 16 jogos pelo Benfica.

O jornal espanhol "AS" fala também do forte interesse da Lazio, de Itália, na contratação de Grimaldo, mencionando também o já antigo interesse do Nápoles. O jornal refere que o clube precisa "desesperadamente" de vender e que o lateral espanhol é o jogador mais valorizado.

Grimaldo está no Benfica desde 2015 Foto: EPA/ANTONIO COTRIM

Boavista: O mercado continua entretido no Bessa e desta vez uma dupla de atletas poderá estar de saída. O jornal francês "L'Equipe" informa que Ricardo Mangas e Alberth Elis estão bem encaminhados para se tornarem reforços do Bordéus. O lateral esquerdo tem a transferência "quase completa" e as negociações por Elis já foram iniciadas e o acordo pode ser alcançado "rapidamente".

Matheus Pereira: O antigo jogador do Sporting está a ser muito cobiçado em Inglaterra, segundo informa o jornal "Mirror". Após duas boas épocas no West Brom, o Liverpool e o West Ham já demonstraram interesse em contratar o brasileiro, que desceu de divisão com o clube. A mesma publicação avança que agora é o Leicester a ponderar a contratação de Matheus Pereira, que não está a cumprir pré-época com o West Brom, o que pode indicar a saída.

Real Madrid: Dani Carvajal renovou contrato com o clube da capital até 2025. O lateral direito tem mais de 250 jogos pelo Real Madrid e é uma das figuras mais importantes do plantel de Carlo Ancelotti.

West Ham: O guarda-redes francês Alphonse Areola deverá juntar-se ao West Ham em breve. O "L'Equipe" avançou com a informação que o PSG vai emprestar o jogador ao clube inglês e o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports e The Guardian, acrescentou que Areola já está em Londres para assinar contrato.