Benfica perde na Liga Europeia e adia apuramento para oitavos

JN/Agências Hoje às 19:52, atualizado às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica saiu, esta terça-feira, derrotado de Göppingen, na Alemanha, após reviravolta da equipa local (31-29), para a oitava jornada do Grupo A da Liga Europeia de andebol, e adiou o apuramento para os oitavos de final.

Na EWS Arena, os encarnados até chegaram ao intervalo com uma vantagem de três golos (18-15), mas, após o descanso, acabaram por perder o comando do encontro, quando o adversário passou a liderar por 22-21, rumo ao terceiro triunfo seguido no Grupo A.

No lado da equipa comandada por Chema Rodríguez, o sérvio Petar Djordjic foi o melhor marcador, com sete remates certeiros em 11 tentativas, bem secundado pelo romeno Demis Grigoras, autor de sete em nove.

PUB

Já nos locais, que tiveram o internacional luso Gilberto Duarte na ficha de jogo sem qualquer golo apontado, o alemão Marcel Schiller foi o maior artilheiro da partida, com oito tentos.

Na próxima jornada, o Benfica recebe em Lisboa o Kadetten, da Suíça, num encontro agendado para 21 de fevereiro.