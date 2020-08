Benfica perde pela terceira vez final da UEFA Youth League

JN Hoje às 18:57 Facebook

E à terceira tentativa não foi de vez e o Benfica voltou a falhar a conquista do título europeu de juniores e a oportunidade de suceder ao F. C. Porto, ao perder com o Real Madrid, por 3-2, na final da UEFA Youth League, disputada esta terça-feira, em Nyon, na Suíça.

As águias já tinham sido derrotadas em 2013/14 pelo Barcelona (3-0) e em 2016/17 pelos austríacos do Salzburgo (2-1) e não conseguiram repetir o feito dos dragões na época anterior, quando, à primeira tentativa, venceram o Chelsea (3-1) e trouxeram pela primeira vez o troféu para Portugal.

A partida não começou de feição para o conjunto da Luz, pois os merengues adiantaram-se no marcador aos 26 minutos, por Rodriguez, aumentando em cima do intervalo num lance infeliz do benfiquista Henrique Jocú.

Logo no recomeço, as águias reduziram por Gonçalo Ramos, contudo, no minuto seguinte, Gutiérrez fez o 3-1 para os "blancos". O conjunto português reagiu bem ao tento sofrido e o mesmo avançado voltou a diminuir a diferença para a margem mínima, mantendo-se a incerteza quanto ao desfecho até ao apito final.

O Benfica até dispôs de mais oportunidades para marcar, desperdiçando uma excelente ocasião, aos 68 minutos, quando Tiago Dantas falhou um penálti que daria o 3-3, mas os espanhóis foram mais felizes e somaram o primeiro troféu da competição.