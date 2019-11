Benfica perde por 2-0 ao intervalo frente ao Lyon

Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Andersen e Depay marcaram os golos que deixam as águias em maus lençóis na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Um Benfica pobre vai perdendo com o Lyon, em França, no intervalo do jogo referente à quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

As águias, que já ficaram sem Ferro por lesão, entraram praticamente a perder, depois de Andersen ter inaugurado o marcador aos quatro minutos, e não foram capazes de reagir.

Depay, após grande jogada Aouar, aumentou a vantagem da equipa da casa, aos 33 minutos. O primeiro remate do Benfica à baliza foi de Chiquinho, aos 45+4 minutos.

Recorde-se que no outro jogo deste grupo, o Leipzig ganhou ao Zenit, na Rússia, por 2-0, e destacou-se na liderança do grupo.