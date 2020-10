Benfica pondera adiamento das eleições

JN Hoje às 16:47 Facebook

O Benfica anunciou esta quinta-feira, numa nota informativa publicada no site oficial, que os candidatos às eleições de 30 de outubro se vão reunir com o presidente da Mesa da Assembleia Geral para debater um possível adiamento das eleições, na sequência da decisão do Conselho de Ministro de proibir a circulação entre concelhos nos dias 30 de outubro a 3 de novembro.

"Face à decisão anunciada hoje [quinta-feira] pelo Conselho de Ministros que estabelece a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, o que colide diretamente com a data de realização das Eleições dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2020-2024, informa-se que o presidente da Mesa da Assembleia Geral convocou e ouvirá amanhã representantes das candidaturas para análise da situação", anuncia o clube.

Com a proibição de se circular entre concelhos torna-se impossível para muitos sócios poderem exercer o direito de voto, pelo que a decisão mais provável que sairá desta reunião será o adiamento das eleições para uma data posterior.