Benfica pondera bater a cláusula por Gaich e United pensa em Tévez

Na Argentina garantem que o Benfica está disposto a dar 15 milhões de euros por avançado. O Tondela apresentou o primeiro reforço e o Manchester United pretende contratar Tévez.

Benfica: Depois de Weigl, os encarnados estão dispostos a contratar outro jogador por quantias bem altas. A Fox Sports garantem que o avançado Adolfo Gaich, do San Lorenzo, é o próximo alvo e que o Benfica estará disposto a bater a cláusula no valor de 15 milhões de euros. Ainda no clube das águias, Henrique Jocu, médio da formação, renovou contrato até 2024.

Tondela: Marko Petkovic é o primeiro reforço do mercado dos beirões. O defesa assinou contrato até junho de 2022. Petkovic é internacional A pela seleção da Sérvia e no currículo conta com dois títulos de campeão sérvio ao serviço do Estrela Vermelha. Na Rússia conquistou também uma Supertaça com a camisola do Spartak de Moscovo, clube que representou nas últimas duas temporadas.

Santa Clara: Malick Evouna vai jogar até final da época no Nacional, da LigaPro, por empréstimo do clube dos Açores. O avançado não era opção para João Henriques e cumpriu seis jogos na época passada. Esta época, disputou três.

Manchester United: O "Tuttosport" avança esta sexta-feira que os red devils pensam no regresso de Tévez. O avançado de 36 anos, que termina contrato com o Boca Juniors até junho, é um visto como uma boa hipótese para substituir Marcus Rashford, que estará fora dos relvados durante um longo período de tempo, devido a lesão.

Real Madrid: Os merengues cederam o central Jesús Vallejo ao Granada de Rui Silva e Domings Duarte até junho de 2020. Depois de meia-epoca ao serviço do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, onde não se conseguiu impor, o jovem central vao representar o 10.º classificado da liga espanhola.