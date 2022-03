Benfica: "Ponto forte do Liverpool é do meio-campo para a frente"

JN Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Luisão confessou que o sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões foi "difícil" para o Benfica, que vai defrontar o Liverpool, de Jurgen Klopp.

Admitindo que "toda a equipa" inglesa é forte, o antigo defesa central das águias foca no ataque o ponto mais forte dos "reds". "O ponto mais forte do Liverpool é do meio-campo para a frente. Tem uma saída muito forte e jogadores de alto nível", salientou o diretor encarnado, presente no sorteio, ao lado de Rui Pedro Braz.

Apesar da missão "desafiante" que o Benfica terá pela frente, Luisão relembrou 2006, ano que as águias conseguiram superar o Liverpool, na altura campeão europeu em título, nos oitavos-de-final da Champions.

A primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões jogar-se-á no Estádio da Luz, no dia 5 ou 6 de abril. Uma semana depois, disputar-se-á a segunda mão, em Anfield Road.

O vencedor da eliminatória vai defrontar a equipa que sair vencedora do duelo que opõe o Villareal ao Bayern de Munique.