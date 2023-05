Benfica-Portimonense: Voar para o título onde Vitória caiu

João Faria Hoje às 07:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Águia tenta colocar-se só a um triunfo de celebrar a Liga, num recinto onde em 2019 perdeu e ficou sem treinador.

Hora de decisões! O Benfica visita amanhã o Portimonense, no jogo mais importante da 32.ª jornada da Liga, à procura de cimentar a candidatura ao título. Independentemente do que vier a fazer o F. C. Porto, no dia seguinte, na receção ao Casa Pia, a equipa encarnada sabe que se vencer no Algarve ficará só a um triunfo de se sagrar campeã nacional, ainda com dois jogos pela frente.

Aliás, num cenário amplamente favorável, o Benfica, líder isolado da Liga desde a quarta jornada, pode conquistar já depois de amanhã o cetro máximo luso que lhe escapa consecutivamente há três épocas, mas, para tal, além de ter de bater os algarvios, precisa que o F. C. Porto seja surpreendido em casa pelos casapianos.