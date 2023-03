Benfica presente no último adeus ao Comendador Rui Nabeiro

JN Hoje às 23:18 Facebook

O Benfica marcou presença institucional, esta terça-feira, no funeral do Comendador Rui Nabeiro, sócio n.º 4696 do clube e emblema de ouro com mais de 50 anos de dedicação aos encarnados.

Fernando Seara, presidente da Assembleia Geral, Miguel Bento, Diretor Comercial e Marketing, Pedro Pinto, Diretor de Comunicação, e Miguel Minas, líder da casa do clube em Campo Maior, representaram o clube na despedida ao empresário que falecera no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.