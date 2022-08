Benfica: procurar a fortuna no último ataque ao mercado

O Benfica dá, esta quarta-feira, o primeiro passo rumo à fase de grupos. As águias defrontam o Dínamo Kiev (20 horas, TVI) e em jogo não só está a glória ou a fome europeia, mas também a definição do plantel e o conforto para ter outra estabilidade económica.

A importância desta série de dois jogos frente aos ucranianos traduz-se no encaixe milionário que o Benfica poderá ter. Uma vitória no play-off da Liga dos Campeões permitiria à águia deitar-se numa almofada financeira mais confortável para o fecho do mercado, visto que a passagem à fase de grupos daria cerca de 40 milhões de euros aos encarnados. Isto pagaria a iminente transferência de Ricardo Horta, avançado do Braga, e ainda adiantaria a verba para a chegada do médio do Feyenoord Fredrik Aursnes.

Porém, o Benfica poderá ter muitos milhões a entrar também por outra via. Depois de a imprensa internacional noticiar um interesse do Newcastle em Gonçalo Ramos, a Sky Sports avançou que o Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, também está de olho no avançado. O JN sabe que o jovem, de 21 anos, esteve com o empresário no Seixal antes da viagem para a Polónia, onde o Benfica joga hoje, o que dá força a uma possível transferência. O jogador, contudo, está em dúvida para o duelo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões: apesar de ter viajado com a comitiva encarnada, não treinou com a equipa, tendo-se ficado pelo ginásio.