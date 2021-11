Benfica pronuncia-se sobre boicote do F. C. Porto

JN/Agências Ontem às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sport Lisboa e Benfica apoiou as declarações do seu treinador, Norberto Alves, que apelidou de "terceiro mundo" o boicote dos dragões aos jogos que sejam dirigidos pelos árbitros Carlos Santos, Fernando Rocha e Paulo Marques, devido às queixas no jogo entre F. C. Porto e Sporting, a fechar a temporada passada.

"Se todos os clubes em competição querem realmente valorizar a Liga, devem fazê-lo de forma construtiva e deixar que os melhores juízes estejam nos jogos mais competitivos. Boicote a árbitros é uma prática de terceiro mundo e não levará a modalidade para melhores patamares em Portugal", defendeu o Benfica.

"No Sport Lisboa e Benfica somos auto-exigentes em relação a todas as equipas do clube e sabemos que o nosso treinador está focado em melhorar e corrigir algumas dinâmicas do coletivo. No entanto, estamos atentos e não podemos deixar de corroborar os argumentos afirmados pelo nosso técnico Norberto Alves", acrescentou o clube.