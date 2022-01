Benfica propõe nove elementos na administração da SAD

Luís Antunes Hoje às 17:36 Facebook

O Benfica apresentou, esta segunda-feira, uma nova proposta de composição do Conselho de Administração da SAD com nove elementos - mais três do que a indicação concedida na AG de 6 de janeiro. Maria Sampaio Nunes, Lourenço Coelho e Rui do Passo são os novos elementos

A indicação será agora analisada na assembleia geral da sociedade, agendada para esta segunda-feira. Recorde-se que o anterior encontro foi suspenso, uma vez que José António dos Santos, maior acionista individual, solicitara a nomeação de um administrador da sua confiança - Pires de Andrade, antigo líder da Ag do clube.

A decisão levantou desconfiança na direção dos encarnados que via a entrada daquele elemento como uma ameaça à confidencialidade da gestão, já que Pires de Andrade é visto como elemento próximo de Luís Filipe Vieira.

Na altura, a AG foi suspensa pelo facto de o pedido de José António dos Santos contribuir para quebrar as regras da lei de paridade de género que obriga os órgãos de administração a serem no mínimo formados por 33% de mulheres.