Youth League. Benfica quebra maldição e garante título europeu

Depois de ter perdido três finais, Benfica dá recital de bom futebol frente ao Salzburgo e ergue Youth League. Encarnados com talento para dar e vender.

Os mais céticos vão dizer que foi coincidência. Os mais crentes, por outro lado, vão defender que nada acontece por acaso. Seja como for e divergências à parte, o Benfica soltou-se no dia que Portugal celebrou a liberdade das correntes que prendiam o desejo de conquista de um título europeu. Em Nyon, Suíça, e numa exibição que ficará para sempre escrita na história, as jovens águias abriram as asas rumo ao mais belo voo que a formação encarnada já assistiu, ao golearem o Salzburgo (0-6), na final da Liga dos Campeões jovem.

Este é um dos casos para dizer: só visto, porque contado ninguém iria acreditar. Depois das derrotas nas outras três finais (2013/14, 2016/17 e 2019/20) que já tinham disputado, as águias chegavam a este jogo com a experiência de quem já sabia muito bem o que era pisar este palco e, ao mesmo tempo, com a consciência do que tinha de ser melhorado. E talvez por isso a lição estivesse tão bem estudada. Sem que desse tempo para aquecer, Martim Neto abriu o marcador, aos dois minutos, e quando o relógio bateu o primeiro quarto de hora Henrique Araújo encarregou-se de dilatar a vantagem.