Benfica quer faturar 90 milhões de euros

Objetivo é garantir montante líquido chorudo na transferência de jogadores. Darwin, Rafa, Grimaldo e Gonçalo Ramos são os nomes na porta de saída

A SAD do Benfica pretende encaixar entre 80 a 90 milhões de euros líquidos durante o verão, apurou o JN, como forma de financiar as investidas no mercado de transferências para o novo treinador, Roger Schmidt, ter um plantel mais competitivo no ataque ao título de campeão. Este montante líquido surge após os pagamentos de comissões, percentagens de passes partilhados e no apuro das mais-valias.

Os encarnados para garantir esse valor terão de transferir Darwin por um montante perto dos 100 milhões, até porque a saída do avançado uruguaio implica a distribuição de dividendos ao Almería (20% de mais-valias).