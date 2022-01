Benfica quer fazer encaixe com trio excedentário

Rui Farinha Hoje às 21:15 Facebook

Médio Taarabt vale cinco milhões de euros, tal como o defesa central Ferro. Futuro de Gedson está em aberto.

Os encarnados desejam fazer um encaixe financeiro significativo até ao fim do mês com as saídas, por empréstimo ou a título definitivo, de Taarabt, Ferro e Gedson. No entanto, é um objetivo difícil de concretizar, já que, por não serem opções regulares, a procura tem sido reduzida e as ofertas bastante inferiores às expectativas, apurou o JN.

No caso do internacional marroquino, que perdeu espaço na equipa com a saída de Jorge Jesus, a SAD pede um valor mínimo de cinco milhões de euros. Com 32 anos, tem apenas mais ano e meio de contrato, o que acentua o interesse em vender já o passe sob pena de vir a sair a custo zero. No entanto, a SAD não recebeu, para já, ofertas interessantes.