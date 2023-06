Benfica quer garantir no Dragão a presença na final de hóquei

JN Hoje às 12:07 Facebook

O Benfica vai tentar, nesta quinta-feira (20 horas), frente ao F. C. Porto, no Dragão Arena, carimbar a presença na final do campeonato nacional de hóquei em patins. Já a equipa, comandada pelo espanhol Ricardo Ares, deseja levar a eliminatória para o quinto jogo.

Emoções ao rubro, esta noite, no Porto. Nas meias-finais, os encarnados estão em vantagem, com duas vitórias e uma derrota. No primeiro jogo, disputado na Luz, no dia 20, o conjunto de Nuno Resende goleou o F. C. Porto, por 5-0. A seguir, no Dragão, perdeu por 5-2, e, no último domingo, novamente em Lisboa, voltou a vencer, desta vez por 7-3.

Se vencer nesta quinta-feira, apura-se automaticamente para a final, já que a eliminatória é disputada à melhor de três. Por seu lado, o F. C. Porto tem a ambição de empatar o número de triunfos e conduzir todas as decisões para o quinto jogo, agendado para as 15 horas de domingo, na Luz.

As águias, que não vencem o título nacional desde 2015/16, querem quebrar o jejum, porém o atual campeão, o F. C. Porto, promete luta até ao fim.