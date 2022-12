Benfica quer lateral versátil no verão

Luís Antunes Hoje às 10:00 Facebook

SAD procura alternativa a Grimaldo cujo processo de renovação é dado como perdido. Águias pretendem defesa esquerdo que também se adapte à direita

A SAD do Benfica já trabalha na construção do plantel da próxima época. E, sabe o JN, procura um reforço para a ala esquerda da defesa. Um jogador, segundo apurámos, versátil e que também se adapte e cumpra a função de alinhar no flanco direito, de acordo com as ideias do treinador Roger Schmidt.

A pesquisa das águias assenta também na ausência de qualquer desenvolvimento sobre o processo de renovação de Grimaldo, que termina contrato com os encarnados em junho. O JN sabe que as pretensões do espanhol foram consideradas demasiado elevadas e o processo é dado como perdido, no plano interno. A informação é, no entanto, sensível e não será admitida tão cedo pela SAD.