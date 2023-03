Benfica quer quebrar fasquia de 70 milhões de euros

Com o moral em alta, fruto de sete vitórias consecutivas no campeonato, os encarnados desejam aproveitar a vitória (2-0) da primeira mão, frente ao Brugge, selado com golos de João Mário e de David Neres, para assegurar amanhã, na segunda mão, pelo segundo ano consecutivo, a passagem aos quartos de final da Champions e, simultaneamente, garantir mais um encaixe milionário.

Até agora, o clube arrecadou 61 milhões de euros, fruto do valor de entrada na prova (38,4 milhões), do desempenho na fase de grupos (13 milhões), e da qualificação para os oitavos (9,6 milhões) e pode arrecadar mais 10,6 milhões, o prémio de apuramento para os quartos. Se o fizer, ultrapassa a fasquia de 70 milhões de euros, número superior ao da última época - 65 milhões. O que somado à venda de Enzo Fernández (120 milhões), em janeiro, representa um verdadeiro jackpot. Se se concretizar, será recorde encarnado na história na Liga dos Campeões.

Ao mesmo tempo, as águias podem somar a 13.ª partida consecutiva sem perder na Liga dos Campeões e bater o recorde do F. C. Porto, na altura comandado por José Mourinho, em 2003/04 e cuja série de 12 jogos sem derrotas foi concluída pelo treinador Victor Fernández, em 2004/05. Já as águias arrancaram a atual fase de invencibilidade com Nélson Veríssimo ainda no leme, na segunda mão dos quartos de final na última época. A equipa arrancou um empate (3-3) frente ao Liverpool, em Anfield Road, um caminho de invencibilidade que se estende até ao presente, incluindo os jogos de pré-acesso à Champions.