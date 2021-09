Benfica quer saber mais sobre possível comprador de ações de Vieira

JN Hoje às 20:12 Facebook

O Benfica respondeu, esta segunda-feira, à intenção de Luís Filipe Vieira em vender as ações da SAD do clube a 7,80 euros, sobre as quais tem direito de preferência, dizendo que o antigo presidente não forneceu informações suficientes como, por exemplo, a identificação do potencial comprador.

"Não foram comunicadas informações essenciais e necessárias sobre os termos e condições contratuais relevantes, designadamente, a identidade do potencial comprador, o(s) prazo(s) e condições de pagamento do preço e eventuais condições adicionais que se mostrem relevantes no contexto do negócio", pode ler-se na carta enviado pelo clube a Vieira, segundo revela a SAD encarnada num comunicado enviado à CMVM, em que revela ter tomado conhecimento do texto.

O clube liderado por Rui Costa adianta ainda que, "estando em preparação um ato eleitoral, agendado para o dia 9 de outubro, na sequência da demissão dos membros da Direção em funções, qualquer eventual comunicação para exercício de direito de preferência deveria, em atenção aos superiores interesses do Sport Lisboa e Benfica, ser comunicada de forma a poder ser analisada pela nova Direção", depois de esta entrar em funções.

O Benfica comunicou à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a sete de setembro, que Luís Filipe Vieira preparava-se para vender a participação de 3,28% que tem na SAD. De acordo com o comunicado, o ex-presidente do clube da Luz já teria um acordo para vender as ações a um preço de 7,80 euros por unidade, podendo, desta forma, encaixar 5,8 milhões de euros.

O antecessor de Rui Costa no Benfica tinha adquirido estas ações a cinco euros cada uma, gerando uma mais-valia superior a dois milhões de euros. A data para o exercício de direito de preferência terminaria a 15 de setembro.