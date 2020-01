Benfica: Rafa convocado, Vlachodimos e Gabriel de fora

Adriano Rocha Hoje às 12:20 Facebook

O internacional português Rafa está de volta aos convocados do Benfica, segundo a lista esta terça-feira divulgada pelos encarnados para o duelo desta noite com o Rio Ave (21.15 horas), para os quartos de final da Taça de Portugal. O guarda-redes Vlachodimos e o médio Gabriel ficaram de fora, o primeiro por opção do treinador Bruno Lage e o segundo por estar a contas com um traumatismo no joelho esquerdo.

Em relação ao último jogo, com o Aves, além de Rafa, que joga desde que se lesionou frente ao Lyon, a 25 de outubro passado, regressam à convocatória Svilar, David Tavares, Florentino e Taarabt, este último após cumprir castigo na partida para a Liga.

Por opção técnica, caíram ainda da lista de 19 jogadores o brasileiro Caio Lucas e o internacional sub-21 português Gedson, que ultima a transferência para o futebol inglês (Tottenham, de José Mourinho).

Os brasileiros Gabriel e Jardel são os indisponíveis por lesão.

Eis os 19 convocados por Bruno Lage:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Mile Svilar.

Defesas: André Almeida, Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo.

Médios: Julian Weigl, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Taarabt, Rafa, Cervi, Florentino e David Tavares.

Avançados: Carlos Vinícius, Seferovic e Jota.