Benfica: Rafa treina sem limitações

Os primeiros 15 minutos do treino desta terça-feira do Benfica, que foram abertos à Imprensa, permitiram constatar que Rafa Silva evoluiu sem limitações, pelo que será mais uma opção à disposição do treinador Bruno Lage para o decisivo confronto com o Lyon, amanhã (20 horas), na Luz, na terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. Qualquer resultado que não seja à primeira vitória deixará as águias em situação complicada.

O extremo mostrou, assim, estar recuperado da tendinopatia no adutor à esquerda, que esteve na origem da dispensa, no passado dia 7, dos trabalhos da seleção nacional para os encontros com o Luxemburgo e a Ucrânia.

Rafa Silva não joga desde a visita ao Zenit, a 2 de outubro, na qual o Benfica sofreu a segunda derrota, em dois jogos, na presente edição da Champions. Falhou os dois compromissos de Portugal na qualificação para o Europeu de 2020, bem como a estreia das águias na Taça de Portugal.

Superada a lesão, Rafa deve voltar às opções de Bruno Lage, ainda que o ritmo competitivo não seja o melhor, devido à paragem de quase três semanas.