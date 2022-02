Benfica reage aos processos disciplinares a Rui Costa e à SAD

Águias falaram de "críticas positivas", através do vice-presidente Rui do Passo, no programa "Pontos nos Is", da BTV.

Rui Costa foi alvo de um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da federação Portuguesa de Futebol, após as críticas à arbitragem do encontro frente ao Gil Vicente. Em declarações à televisão do clube, o vice-presidente do Benfica Rui do Passo explicou que as águias querem "abordar este tema de forma construtiva e positiva" e que foi sempre essa a intenção do presidente.

"A primeira nota foi uma mensagem interna, mas depois, numa análise sobre o que se tinha passado, não podia também deixar de referir o que foi uma arbitragem menos feliz. O que fizemos foi uma crítica pela positiva, expressando o nosso descontentamento por arbitragens menos felizes, que nos têm afetado. E fizemos sem insultar ninguém e sem nenhuma falta de respeito pela APAF, Federação Portuguesa de Futebol, Conselho de Arbitragem e Conselho de Disciplina. Foi por isso que todos ficámos surpreendidos quando percebemos que existia um processo ao nosso presidente e à SAD do Benfica", disse Rui do Passo.

O vice-presidente pediu que "haja mais atenção" aos erros que, na sua opinião, "têm afetado". Rui do Passo explicou que o Benfica acredita que este processo "não vai dar em nada". "Toda a gente viu a postura do nosso presidente, que foi correta. A Comissão de Instrutores vai fazer uma análise correta e vai arquivar o processo", concluiu.