Benfica recebe 81,7 milhões de euros pela venda de Enzo Fernández

O Benfica não irá receber a totalidade dos 121 milhões de euros pagos pelo Chelsea para a contratação de Enzo Fernández. Saiba quanto as águias vão encaixar no total pelo argentino.

O último dia da janela de transferências de inverno trouxe o fim da novela Enzo Fernández, que depois de um mês de incerteza vai mesmo transferir-se do Benfica para o Chelsea, a troco de 121 milhões de euros. O clube inglês terá o direito de reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% (4,5 milhões) para distribuir pelos clubes que formaram o jogador. O Benfica pagará 6,56% (7,6 milhões) por serviços de intermediação e terá de entregar ainda ao River Plate 25% (27,2 milhões) do valor da transferência, uma vez descontados estes valores. Enzo torna-se na contratação mais cara de sempre do futebol inglês, superando Grealish, que trocou o Aston Villa pelo Manchester City, por 117,5 milhões. Tudo somado, o Benfica encaixa 81,7 milhões.

Depois de longas negociações, que duraram os últimos dois dias e levaram o médio argentino a não ser convocado para o jogo do Benfica em Arouca, o fumo branco surgiu ontem à noite. O negócio descomplicou-se assim que o Chelsea aceitou pagar o valor da cláusula de rescisão (120 milhões), depois de o Benfica ter apresentado exigências sobre a forma de pagamento. Rui Costa, presidente da SAD benfiquista, acompanhou pessoalmente todo o dossiê.