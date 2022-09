Benfica receia perder António Silva

Afirmação do defesa central deixa SAD encarnada em alerta. Logo na pré-época Roger Schmidt deu indicações para o jogador integrar o plantel.

O início de época de António Silva na equipa principal do Benfica não tem passado despercebido, num caso raro de afirmação precoce que já coloca a SAD preparada para as investidas dos grandes tubarões do futebol europeu nos próximos mercados de transferências.

Segundo apurou o JN, as águias receiam que no final da época não consigam segurar o defesa central, de 18 anos, formado no clube e que se tem afirmado ao mais alto nível após a lesão de Morato. Foi nesse sentido que lhe renovaram o contrato até 2027 e lhe colocaram uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros que é uma das mais altas do plantel. Mas isso, mesmo assim, não descansa os responsáveis encarnados, que continuam a temer investidas dos clubes mais "endinheirados" do futebol europeu.