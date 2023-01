Benfica recorda Miklós Fehér e Eusébio

JN Hoje às 10:49 Facebook

O 25 de janeiro é data marcante na história das águias. Foi nesse dia de 1942 que nasceu o "pantera negra" e foi nesse dia de 2004 que o avançado húngaro caiu em Guimarães.

Através das redes sociais, o Benfica assinalou, esta quarta-feira, os aniversários do nascimento de Eusébio da Silva Ferreira e da morte de Miklós Fehér. Que o nascimento do maior jogador do clube e um dos episódios mais negros da história benfiquista tenham acontecido no mesmo dia é uma coincidência que faz do 25 de janeiro uma data marcante para as águias.

Hoje, Eusébio, falecido a 5 de janeiro de 2014, faria 81 anos de vida. Por outro lado, hoje faz 19 anos que Fehér sofreu uma paragem cardíaca fatal no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, falecendo aos 24 anos.