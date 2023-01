Benfica reforça ataque e Rio Ferdinand sugere Taremi ao Manchester United

JN Hoje às 21:44 Facebook

O clube encarnado assegurou a contratação de Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, enquanto Rio Ferdinand mostrou-se fã de Taremi. No Sporting, há mais um clube inglês interessado em Pedro Porro.

Benfica: Os encarnados garantiram o reforço da frente ofensiva com Casper Tengstedt, avançado dinamarquês de 22 anos do Rosenborg, e Andreas Schjelderup, jovem extremo norueguês do Nordsjaelland, que também está garantido e é esperado esta semana.

F. C. Porto: Rio Ferdinand elogiou Taremi e, numa altura em que o Manchester United está no mercado à procura de reforços para o ataque, o ex-jogador sugeriu mesmo o nome do iraniano. "Eu teria ido buscar Taremi ao F. C. Porto", disse, no programa do YouTube "Vibes with Five".

Sporting: O "Mundo Deportivo" garante que, além do Chelsea, também o Tottenham está interessado na contratação de Pedro Porro. A mesma publicação garante que os "blues" estão dispostos a pagar 40 milhões de euros pelo espanhol.

PSG: O treinador dos parisienses garantiu estar confiante na renovação de Messi. O astro argentino, que conquistou o Mundial do Catar pela seleção albiceleste, tem contrato válido até ao verão. "Sim, há discussões sobre a renovação entre a direção e o Leo. Não sei em que pé estão as coisas porque não discuto com ele sobre esse assunto. Leo parece-me muito feliz em Paris", vincou Christophe Galtier.

Southampton: Carlos Alcaraz, de 20 anos, vai ser reforço do clubes inglês, tenso assinado um contrato válido até 2027. O último classificado da Liga inglesa vai pagar 13,6 milhões de euros para contar já com o médio argentino, que viajou hoje para Inglaterra, a fim de efetuar os necessários médicos e assinar contrato. "Não sei se é um bom momento para sair ou não. Foram os clubes que decidiram. Sei que sentirei a falta do Racing, é a minha casa", disse Alcaraz ao canal televisivo argentino TyC Sports. Desde a subida à equipa principal, em 2020, o médio disputou 83 jogos pelo Racing e marcou 12 golos. A transferência passa a ser a segunda mais proveitosa da história para o Racing, atrás da venda do internacional Lautaro Martínez ao Inter Milão, por 25 de milhões de euros, em 2018.

Besiktas: O clube turco terá feito uma proposta a Vincent Aboubakar. Segundo a jornalista da "A Spor", o Besiktas ofereceu 2,5 milhões de euros por ano ao avançado, que tem o futuro incerto no Al Nassr e terá ficado agradado com a proposta.