Benfica reforça departamento médico com ex-responsável clínico do Famalicão

Hoje às 17:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Gomes, responsável clínico do Famalicão nas últimas duas temporadas, vai exercer funções de coordenação, anunciou, esta sexta-feira, o clube da Luz.

No dia do arranque da pré-temporada, os encarnados revelaram a entrada de um novo elemento para o departamento médico. Diogo Gomes, 32 anos, responsável clínico do Famalicão nas duas últimas épocas, vai exercer funções de coordenação naquele setor das águias, dirigido por Ricardo Antunes.

Mestre em Medicina e pós-graduado em Medicina Desportiva pela Universidade do Porto, trabalhou ainda no Paços de Ferreira e no Sporting de Braga.