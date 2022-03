Benfica regista prejuízo de 31,7 milhões

Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Benfica SAD registou um resultado negativo de 31,7 milhões de euros, no primeiro semestre da temporada 2021/22.

Segundo o Relatório e Contas, enviado à CMVM, que compreende o período entre 1 de julho de 2021 e 31 de dezembro de 2021, o "resultado líquido do 1.º semestre de 2021/22 ascende a um valor negativo de 31,7 milhões de euros, estando o mesmo significativamente influenciado pelo resultado com transações de direitos de atletas, que sofreram uma diminuição de 69,4 milhões de euros face ao período homólogo".

De acordo com o documento, "o ativo corresponde a um valor de 481,8 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 7,9% face ao final do exercício anterior, no qual equivalia a 523,3 milhões de euros. Esta variação é principalmente explicada pela diminuição do saldo da rubrica de caixa e equivalentes de caixa e por um menor investimento realizado na equipa principal de futebol, com impacto na redução do saldo da rubrica de ativos intangíveis - plantel de futebol; O passivo reduziu 9,8 milhões de euros no decurso deste semestre, o que equivale a um decréscimo de 2,6% face ao final do exercício transato", pode ler-se.