Benfica regressa aos treinos a 4 de maio

JN Hoje às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O plantel principal do Benfica voltará ao trabalho no dia 4 de maio, no Benfica Campus, no Seixal.

A notícia foi avançada pelo próprio clube, numa nota publicada no portal oficial.

O clube da Luz sublinha que "cumprirá, de forma rigorosa, o acordo de cavalheiros estabelecido por todos os clubes sob o patrocínio da Liga e dará início, desta forma, à designada fase de 'Retoma'".

A mesma nota dá conta de que esta segunda-feira, Bruno Lage, os seus adjuntos e todo o departamento do futebol profissional vão ser submetidos ao teste de diagnóstico à Covid-19, em sistema de "drive-thru".

"Após a obtenção destes resultados (sendo estes negativos), os atletas serão avaliados, nas instalações do Seixal, pelo Departamento Médico numa sala preparada para o efeito, onde qualquer dado clínico importante pode ainda ser motivo de eventual isolamento", explica Ricardo Antunes, responsável médico, citado pelo clube.

Nos treinos individuais, que regressam a 4 de maio, os atletas estarão divididos em quatro grupos, com dois deles a trabalharem no período da manhã e os outros dois no período da tarde.